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29 Mayıs 2018 18:30

Bolu Belediyesi, atıl durumdaki arazileri yatırıma dönüştürecek

Bolu Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, müdürlüğe ait 227 bin 295 metrekarelik alanda bulunan atıl durumdaki arazi ve taşınmazlar Bolu Belediyesi’ne devredildi.

Bolu Belediyesi, atıl durumdaki arazileri yatırıma dönüştürecek

29 Mayıs 2018 18:30


Bolu Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 13 bin 907 metrekare kapalı alanda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İdare Binasının inşaatını gerçekleştirmesi karşılığında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı il sınırlarında yer alan toplam 227 bin 295 metrekarelik arsa ve üzerinde bulunan taşınmazlar imzalanan protkolle Bolu Belediyesi’ne devredildi. Protokolle, Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi arazisinin Bolu Belediyesi’ne devri tamamlanırken kentte deniz özlemini sona erdirecek vizyon projesinin önü de açılmış oldu. Protokolle, Bolu’da yeni hastane, spor tesisleri ve Orman Bölge Müdürlüğü Binası inşaatları da başlayacak.


Protokol imza töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Orman Genel Müdürlüğümüzle birlikte, bir dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Tabiatın Kalbi Bolumuzu geleceğe taşıyacak imzaları attık. Bolu’da atıl durumdaki kamu arsalarını milletin hizmetine sunacak yatırımlara dönüştüreceğiz. Devri gerçekleşen araziler bundan böyle yeni kamu binaları olarak değerlendirilecek, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacak ve Bolu halkının hizmetine sunulacak. Bu bir kazan-kazan projesi. Arazi devriyle Bolumuz yeni bir hastaneye ve spor tesislerine kavuşacak Orman Bölge Müdürlüğümüzün binasını da yaparak herkesin kazanacağı bir protokolü hayata geçirmiş olacağız” dedi.




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