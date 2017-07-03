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03 Temmuz 2017 14:47

Bolu Belediyesi, engelli hastaları evinde yıkayacak

Bolu Belediyesi, yeni başlattığı projeyle, yatağa mahkum olan engelli hastaları kurduğu ekiple haftada bir kez yıkayacak.

Bolu Belediyesi, engelli hastaları evinde yıkayacak

03 Temmuz 2017 14:47


Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sekiz yıldır belediye ve diğer kurumlarla birlikte yaptıkları hasta ziyaretlerinde gördükleri sıkıntılara dair Bolu Belediyesi olarak geliştirdikleri projeleri anlatarak, “Bizim yaptığımız çalışma sadece bir hasta ziyareti değil. Hastanın bütün dertleriyle ilgilendiğimiz gibi o ailenin sosyal olarak ne sıkıntısı varsa onu da çözme çalışmasıdır. Yani devletin bütün kurumlarıyla sıkıntılı olan bir vatandaşın yanında olmamızdır” dedi.


Gördükleri sıkıntılardan birisinin engelli hastaların temizliği konusunda olduğunu ifade eden Yılmaz şunları kaydetti:


“Bakıma muhtaç hastalarımız var. Bu hastalarımızın yıkanması ve temizliği açısından büyük problemlerimiz olduğunu gördük. Bununla ilgili uzun zamandır çalışma yapıyoruz. Şu an mevcut hastaların yıkamasını ailelerindekiler yapamadıkları için o hasta evlerine gittiğimizde kokudan durulmuyor. Çoğu sıkıntılarını çözüyoruz ama yıkama konusunu çözememiştik. Dört kişilik bir ekip oluşturduk ve onlar eğitimlerini aldılar. Şu an 70 kişi olan bakıma muhtaç ailelerin haftada bir yıkanma işlemlerini Bolu Belediyesi olarak başlattık. Bunlar bizim sosyal belediye olarak yapmış olduğumuz örnek çalışmalardır.”




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