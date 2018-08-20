Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:34

Bolu Belediyesi, Kurban Bayramı için ek önlemler aldı

Bolu’da 9 günlük Kurban Bayramı boyunca vatandaşların mağdur olmaması için Bolu Belediyesi tarafından ek önlemler alındı.

Bolu Belediyesi, Kurban Bayramı için ek önlemler aldı

20 Ağustos 2018 12:34


Bolu Belediyesi tarafından 9 günlük Kurban Bayramı boyunca vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındı. Bu kapsamda özel halk otobüsleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet edecek. 21 Ağustos 2018 Salı günü saat sabah 07.30’dan başlayarak 24 Ağustos 2018 Cuma akşamı son sefere kadar mesire yerleri hariç tüm vatandaşlar özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecekler.


Öte yandan 9 gün sürecek tatil boyunca vatandaşların sorun yaşamaması için belediye binası içerisinde bulunan vezneler; 18 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00-13.00, 20 Ağustos Pazartesi günü saat 08.30-15.00, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00-12.00, 23 Ağustos Perşembe günü saat 10.00-12.00 ve 24 Ağustos Cuma günü saat 10.00-12.00 aralarında açık olacak.


Belirlenen gün ve saatlerin dışında su ihtiyacı olan vatandaşlar, Kent Meydanı Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi yanında bulunan, su yükleme noktasından ve su yükleme işlemi yapan büfelerden nakit ya da kredi kartı ile dijital kartlarına yükleme yapabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç