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15 Mayıs 2018 16:58

Bolu Belediyesi’nden bin 276 personele Ramazan kolisi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediyede çalışan bin 276 personele Ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtıldı.

Bolu Belediyesi’nden bin 276 personele Ramazan kolisi

15 Mayıs 2018 16:58


Bolu Belediyesi’nde geleneksel hale gelen personellere Ramazan kolisi dağıtımı bu yıl da devam etti. Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görevli bin 276 kişi, bugün meclis salonunda düzenlenen programın ardından Ramazan ayı öncesi gıda kolilerini teslim almaya başladı.


Meclis salonunda düzenlenen Ramazan kolisi dağıtım programına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ile Zerrin Biçen ve belediye çalışanları katıldı.


Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye personellerin Ramazan aylarını kutlayarak, içerisinde muhtelif gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu Ramazan kolilerini teslim etti.




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