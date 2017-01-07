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07 Ocak 2017 11:08

Bolu Dağı yılın en sert kar yağışına teslim

Bolu Dağı yılın en sert kar yağışına teslim

07 Ocak 2017 11:08

İstanbul Anlara karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında ulaşım felç olurken, D-100 karayolundan Düzce istikametine zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı’nın TEM otoyolu ve D-100 karayolu mevkilerinde kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yılın en sert kar yağışına teslim olan Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri alarma geçirildi. D-100 karayolunun Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor
Polis ekipleri Bolu Dağı’nın D-100 karayolu Elmalık mevkinden Düzce istikametine giden tırların zincirsiz geçişlerine izin vermiyor. Ekipleri ayrıca sürücüleri yoğun kar yağışına kar yağışına karşı uyarıyor.



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