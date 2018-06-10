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10 Haziran 2018 15:08

Bolu Dağı’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

10 Haziran 2018 15:08


Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı 4. Viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Ulu idaresindeki 06 BDY 434 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da aynı istikametteki Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tıra arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Ulu olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri ve diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Coşkun Ulu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hastanede hayatını kaybetti


Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 27 yaşındaki Ezgi Özden ve 26 yaşındaki Kübra Nur Okuyucu’nun kurtarılması için olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi ve UMKE sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar olay yerine gelen ekipler ve diğer sürücülerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.


Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Ezgi Özden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kübra Nur Okuyu’nun ise, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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