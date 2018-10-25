İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Bolu Dağı’nda trafiği olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Bolu Dağı'nda trafiği olumsuz etkiliyor.


Bolu'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.


Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları konusunda ışıklı levhalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca, güzergahta herhangi bir sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri, yol küreme ve tuzlama araçlarıyla aralıksız olarak çalışıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.