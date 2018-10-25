Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı Bolu Dağı'nda trafiği olumsuz etkiliyor.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları konusunda ışıklı levhalar ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca, güzergahta herhangi bir sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri, yol küreme ve tuzlama araçlarıyla aralıksız olarak çalışıyor.