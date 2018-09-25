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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu’da gün boyunca devam eden sağanak yağış, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sisin de etkisiyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da gün boyunca devam eden sağanak yağış, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sisin de etkisiyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor. Sis ve sağanak yağış görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların yarına kadar devam edeceği ve Perşembe günü itibariyle hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceği belirtildi.

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