Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 16:02

Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden şehit ailelerine iftar

Her yıl şehit aileleri onuruna iftar programı düzenleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin de olduğu şehit yakınlarına iftar verdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden şehit ailelerine iftar

28 Mayıs 2018 16:02


Bolu’da, geleneksel olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nün şehit aileleri onuruna düzenlediği iftar programı bu sene de Bolu Dağı Polisevi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen iftar programına 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşarın aileleri de katıldı.


Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, iftar öncesinde şehit ailelerinin yanına tek tek giderek sohbet etti. Şehit ailelerini selamlama konuşması yapan Erdoğan, iftar programında şehit ailelerini misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.


Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün şehitlerin aileleri onuruna verdiği iftar programı İl Müftüsü Orhan Genç’in yemek duasının ardından sona erdi.


Programa ayrıca, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç