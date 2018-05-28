Bolu Emniyet Müdürlüğü’nden şehit ailelerine iftar

Bolu’da, geleneksel olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nün şehit aileleri onuruna düzenlediği iftar programı bu sene de Bolu Dağı Polisevi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenen iftar programına 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşarın aileleri de katıldı.

Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, iftar öncesinde şehit ailelerinin yanına tek tek giderek sohbet etti. Şehit ailelerini selamlama konuşması yapan Erdoğan, iftar programında şehit ailelerini misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün şehitlerin aileleri onuruna verdiği iftar programı İl Müftüsü Orhan Genç’in yemek duasının ardından sona erdi.

Programa ayrıca, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları da katıldı.