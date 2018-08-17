Bolu hayvan pazarında sahte para denetimi yapıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Hayvan Pazarı’nda sahte para denetimi yapıldı. Ekipler tarafından özellikle Kurban Bayramı ve öncesinde piyasaya sürülen sahte para oranının arttığına dikkat çekildi.

Esnafa bilgilendirmede bulunan ekipler ayrıca sahte paranın anlaşılması noktasında vatandaş ve esnafa gerekli yöntemleri gösterdi. Öte yandan ekipler tarafından denetimlerin Kurban Bayramı boyunca vatandaşın ve esnafın mağdur olmaması için devam edeceğini belirtti.