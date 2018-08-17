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17 Ağustos 2018 15:58

Bolu hayvan pazarında sahte para denetimi yapıldı

Bolu’daki hayvan pazarında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte para denetimi yaparak, esnafa uyarıda bulunuldu.

Bolu hayvan pazarında sahte para denetimi yapıldı

17 Ağustos 2018 15:58


Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Hayvan Pazarı’nda sahte para denetimi yapıldı. Ekipler tarafından özellikle Kurban Bayramı ve öncesinde piyasaya sürülen sahte para oranının arttığına dikkat çekildi.


Esnafa bilgilendirmede bulunan ekipler ayrıca sahte paranın anlaşılması noktasında vatandaş ve esnafa gerekli yöntemleri gösterdi. Öte yandan ekipler tarafından denetimlerin Kurban Bayramı boyunca vatandaşın ve esnafın mağdur olmaması için devam edeceğini belirtti.




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