Bolu itfaiyesinin yılan mesaisi devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Dağkent Mahallesi’nde bir vatandaş evinin deposuna indiği sırada merdivenlerde yılan olduğunu gördü. Vatandaşın durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla merdivenlerde bulunan yılanı yakaladı. Yakalanan yılan ekipler tarafından insanlardan uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

Dağket Mahallesi’nde yakalanan yılan, itfaiye ekiplerinin bir hafta içerisinde müdahale ettiği 3’üncü yılan vakası oldu.