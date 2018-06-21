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21 Haziran 2018 16:13

Bolu itfaiyesinin yılan mesaisi devam ediyor

Bolu’da, bir vatandaşın deposunun önünde yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri, özel aparatla yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Bolu itfaiyesinin yılan mesaisi devam ediyor

21 Haziran 2018 16:13


Edinilen bilgiye göre, Dağkent Mahallesi’nde bir vatandaş evinin deposuna indiği sırada merdivenlerde yılan olduğunu gördü. Vatandaşın durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla merdivenlerde bulunan yılanı yakaladı. Yakalanan yılan ekipler tarafından insanlardan uzak bir alanda doğaya bırakıldı.


Dağket Mahallesi’nde yakalanan yılan, itfaiye ekiplerinin bir hafta içerisinde müdahale ettiği 3’üncü yılan vakası oldu.




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