Geçtiğimiz günlerde Sakarya’da bulunan beyaz et üreticileri ile üretici firma arasında yaşanan toplu sözleşme krizi sonrası, üreticilerin kümeslerine civciv koymama eylemi başlatmış, eylem sonrasında Türkiye’de 20 gün sonra beyaz ette sıkıntı yaşanacağı yönünde haberler çıkmıştı. Haberlere ilişkin açıklama yapan Bolu Kanatlı Eti Üretici Birliği Başkanı Mehmet Demiröz, "Beyaz ette herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Sakarya’da 25 milyon kapasiteli üreticilerin, büyük bir beyaz et üretici firması ile anlaşamaması sonrasında eyleme başladıklarını belirten Demiröz, “2017 Ekim ayında bakanlığımız bir yönetmelik yayınladı. Toplu sözleşme hakkı; yani üreticilerimizin birliklerle toplu sözleşme hakkı var. Tabi entegrelerimiz buna şu an için uymuyor. Önceden gelen gelenekler doğrultusunda devam ediyor. Sakarya Birliği, muhatap firmayla ile 3 ay süren görüşmeler yaptı. Bu toplu sözleşme hakkını dile getirdi. muhatap firma, Bolu ilinde bulunan entegrelere göre standartları biraz daha farklı. Birlik bu farkların düzeltilmesini istedi. Ama muhatap firma buna yanaşmadı ve en son masayı yıkan muhatap firma oldu. ’Birliği muhatap almıyorum’ dedi ve bunun neticesinden Sakarya’da 25 milyon kapasiteli üreticiler de eyleme kalktı. Kümeslerine civciv koymama eylemi başlattı. Eylem 15’inci günü itibariyle sona erdirildi. Muhatap firma ve üretici birliği anlaşmalarını yaptılar. Şu an için beyaz et sektöründe bir kriz söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Yaşanan sorunun beyaz et fiyatlarında bir artışa neden olmayacağını belirten Bolu Kanatlı Eti Üretici Birliği Başkanı Mehmet Demiröz, “15 günlük bir süreç olduğu için, üreticilerin civciv koyma süreleri 20 gündü. O arada civcivler koyuldu. Biz Bolu’da böyle bir eyleme kalkışmadık, sadece Sakarya’da ilgili firmaya karşı yapıldı. İlgili firmanın eksiğini de Bolu’da bulunan Erpiliç ve Beypiliç fazladan civciv koyarak kapattı. Yani bizim ülkemizde 20 gün sonra beyaz ette herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” dedi.

“600 kümesimiz kapanmakla karşı karşıya geldi”

Açıklamasında beyaz et üreticilerinin sorunlarına da değinen Demiröz, “Tavukçuluk sektörü Türkiye’de son 20 yılda hızla büyüyen bir sektör olmakla birlikte bu işin lokomotifini yürüten Sakarya ve Bolu Türkiye’de yüzde 60’ı üretiyor. 2000 yılından 2010 yılına kadar arz talep dengesinde entegre ve üretici ayağı dengeli bir şekilde büyüme sağladı. Bunun devamında 2010 yılından sonra bakanlığımızın çıkarmış olduğu hibe ve desteklerden dolayı arz ve talep dengesinin bozulmasından sonra üretici ayağı çoğaldı. Bununla birlikte arz talep dengesi sıkıntısından doğan üreticilerimizin maliyetlerinin artması ve entegrelerin de üreticinin çok olması sebebiyle fiyatları düşürmesinden sonra üretici artık maliyetine üretim yapar oldu ve son bir yıl içerisinde 600 tane kümesimiz kapanmakla karşı karşıya geldi. Üreticilerimiz borçlarını ödeyemez duruma geldi” şeklinde konuştu.