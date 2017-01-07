Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 12:02

Bolu kent merkezinde göz gözü görmüyor

Bolu kent merkezinde göz gözü görmüyor

07 Ocak 2017 12:02

Bolu gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kent merkezi ve il genelinde kar yağışı etkisini her geçen saat arttırırken, yağışın 3 dün daha etkili olacağı ifade edildi.
Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Bolu’da gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Yılın en sert kar yağışıyla mücadele eden Bolu’da kent geneli beyaza büründü. Tipi şeklinde devam eden yağışın 3 gün devam edeceği ifade edildi. Kent merkezinde Bolu Belediyesi ekipleri tuzlama ve kürüme çalışması yapıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
-7
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -7°C
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç