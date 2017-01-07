Bolu kent merkezinde göz gözü görmüyor

Bolu gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kent merkezi ve il genelinde kar yağışı etkisini her geçen saat arttırırken, yağışın 3 dün daha etkili olacağı ifade edildi.

Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Bolu’da gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Yılın en sert kar yağışıyla mücadele eden Bolu’da kent geneli beyaza büründü. Tipi şeklinde devam eden yağışın 3 gün devam edeceği ifade edildi. Kent merkezinde Bolu Belediyesi ekipleri tuzlama ve kürüme çalışması yapıyor.