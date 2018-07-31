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31 Temmuz 2018 13:12

Bolu, patates hasatı başladı

Bolu’da, yağışlı günlerin ardından ilk patates hasatı merkeze bağlı Örencik Köyü’nde yapıldı.

Bolu, patates hasatı başladı

31 Temmuz 2018 13:12


Edinilen bilgiye göre, Bolu çiftçisinin gözbebeği olan patateste yağışlı geçen günlerin ardından hasat dönemine gelindi. İlk söküm Örencik Köyü’nde gerçekleştirilirken toplanan patatesler ürün kalitesi, yapısı ve verim olarak göz doldurdu. Örencik Köyü’nde gerçekleştirilen söküme katılan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Hepimizin malumu olduğu üzere bizler alternatif ürün arayışında olsak da tabiri caizse Bolu çiftçisinin gönlünde yatan aslan her daim patates olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz dalgalı fiyat hareketleri de son zamanlarda patatesi stratejik bir noktaya sürüklemiştir. Bu ortamda üreticimiz sabırsızlıkla hasadı beklemiştir. Bir tohumla başlayan umut yolculuğunun nihayetinde Bolu için hasat zamanı, verilen emeklerin karşılığını alma zamanı gelmiştir. Bugün de tarladan ilk ürün toplanarak tüketiciye sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Üreticimizin memnuniyeti mutluluk verici olmakla beraber temennimiz hasat sezonunun üreticilerimize hayırlı olmasıdır” dedi.


Murat, “Ekilen cinslere ve ekim zamanına bağlı olarak hasat zamanı değişkenlik göstermekle beraber bugün itibari ile Bolu patatesinde hasat mevsimi başlamıştır. Ekilen tohumluğun cinsine bağlı yaklaşık 3-4 ton dekardan verim beklenmektedir” ifadelerini kullandı.




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