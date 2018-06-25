Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yaptığı değerlendirmede başarı dileğinde bulunan ve yeni dönemdeki hedefler hakkında açıklama yapan Başkan Ateş, “Milletimize yakışır bir demokratik zeminde ve yüksek bir katılım oranıyla yapılan 24 Haziran seçimleri sonrasında, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir döneme başlangıç yapmıştır. Yanı sıra 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekili ile teşkil etmiştir. Bolu iş dünyası olarak, seçimler sonucu Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve 27. yasama döneminde görev alacak tüm milletvekillerimizi gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyor, yeni dönemde yapılacak tüm çalışmalarda başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedeflediklerini dile getiren Ateş, “İş dünyamız için seçim süreci artık geride kalmıştır. Bugünden itibaren yeniden tüm dikkatimiz ve enerjimizle ekonomimize yoğunlaşmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ülke olarak 2023 iktisadi hedeflerimiz var. Ekonomimizin dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması gibi önemli bir hedefimiz var. Bunun için de içeride ve dışarıda güçlü, ayakları yere her zaman sağlam basan, güven ve istikrar ortamının üzerinde yükselen bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Uluslararası arenada mücadele verileceğine de değinen Ateş, “Ekonomide rekabet artık global ölçeğe taşınmıştır. Bu uluslararası ekonomik yarışın güçlü aktörlerinden birisi olabilmek için en temel beklentimiz, ülkemizin sosyal-ekonomik gelişmesi ve kalkınması sürecinde ekonomimizin omurgasını oluşturan özel sektörümüzün önünü açacak, sonuç odaklı çalışmalar olacaktır. İş ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, iş dünyamızın dünya üzerinde rekabet gücünü artıracak çalışmaların, devlet ve özel sektör işbirliğiyle, iş dünyasının talep ve beklentilerine uyumlu biçimde hayata geçirilmesi önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

İlerleyen süreçte her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarına da dikkat çeken Ateş, “Bizler de iş dünyası olarak, 2023 hedefleri doğrultusunda ilerleyen gelişme ve kalkınma sürecimize hız ve ivme kazandıracak her çalışmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görev ve sorumluluklar ile katkı sağlamaya hazırız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.