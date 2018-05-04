Bolu TSO Başkanı Türker Ateş:

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu’daki işsizlik oranları ve sektörlerin işçi istihdamları ile ilgili açıklama yaptı. Bolu’da işsizlik oranının yüzde 9 ve 10 arasında göründüğünü belirten Ateş, “Tavukçuluk sektörü eskiden 20 kilometrelik bir çapta işçi bulabiliyordu. Şu anda 80 veya 90 kilometrelik mesafelere gitti işçi bulmak için ve ilimizin dışında çevre illerden de işçi getiriyoruz. Yaklaşık olarak yüzde 4’lük bir oranda işçimiz sürekli olarak yer değiştiriyor, çalıştıkları işe sadık değiller. Sanayi sektöründeki işçilerimizin çoğu hizmet sektörüne kayıyor. Dolayısıyla sanayici de kendisine çalışabilecek elaman arıyor. İşçi bulamayınca da fiyatlar yükseliyor” dedi.