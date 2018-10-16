Bolu TSO' da dış ticaret semineri yapıldı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ‘Dış Ticaret Semineri'nde konuşan BTSO Başkanı Türker Ateş, “Ülkemizin en büyük hedefi, 2023 senesinde ilk 10 ekonomi içine girmesidir” dedi.

Bolu'da, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde dış ticaret bilginlendirme semineri düzenlendi. Seminere, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Oda üyesi firma temsilcileri ve dış ticaret programında öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen seminere İstanbul İhracatçı Birlikleri Eğitim Şube Müdürü Necati Korkmaz, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Merve Meryem Kahya, Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Nurhan Çamlıbel Aydın, Türk Eximbank Uzmanları Serap Ekmekçi ve Müge Erkan konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılışında, ülke olarak uluslararası rekabet gücünün yükseltilebilmesi sürecinde firmaların ihracat kabiliyetinin artırılmasının önemine değinen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Bu süreç içinde, özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu süreç içinde ihracat yapan arkadaşlarımızın bu süreci daha düzgün, daha kolay, daha farklı atlattığını hepimiz gördük. Ülkemizin en büyük hedefi, 2023 senesinde ilk 10 ekonomi içine girmesidir. Bunun için en önemli iş ve en büyük özelliğin üretmekten geçtiğini bir ticaret odası başkanı olarak söyleyebilirim. Üretmeyi gerçekleştirirken de üretimi satabilmek, katma değeri satabilmek en büyük meziyetimiz olmalı. Bu memleketin geleceği ihracatta. Eğer iş dünyası ayakta duracaksa, bu ihracatı çağın gereği gibi yapmalı. İhracatımız şu an 100 milyar dolarlardaysa, bunun acilen 500 milyar dolarlara çıkması gerekiyor. Yani ihracat faaliyetlerini çok hızlı bir şekilde arttırmalıyız” dedi.