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Bolu Tünellerinde hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

TEM Otoyolu Bolu Tünelleri çıkışı İstanbul istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve dorsesinden koparak hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, gece 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Tünelleri İstanbul istikameti 2 Nolu viyadük üzerinde meydana geldi. L.E. idaresindeki 06 BJ 2505 çekici plakalı çelik yüklü tır, Bolu Tünelleri 2. viyadük çıkışında bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi kopan ve hurdaya dönen tırın sürücüsü L.E. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, yolda işaretleme yaprak güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kazayı yara almadan atlatan sürücü ise firma yetkilileriyle telefonla görüşerek durumu anlattı. Kaza yapan araç nedeniyle trafiğin kontrollü olarak 2 şeritten verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü

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