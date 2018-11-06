Bolu Valisi Ahmet Ümit görevine başladı

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Kaymakamı iken 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı kararla Bolu Valisi olarak atanan Ahmet Ümit için Bolu Valiliği'nde tören düzenlendi.

Saat 14.00'de valilik binasına gelen Ahmet Ümit'i, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nadir Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

Valilik binası bahçesinde düzenlenen törenin ardından, vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Vali Ahmet Ümit, daha sonra makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Ümit, burada yaptığı açıklamada, “Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi olan Bolu'da görev yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak istiyorum” dedi.