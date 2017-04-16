Bolu Valisi Aydın Baruş, "Huzurlu bir seçim geçiriyoruz"

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Sandık alanına ailesiyle birlikte gelen Baruş, oy kullanma işleminin sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ilimizde huzurlu bir seçim geçiriyoruz. Daha önceki seçimlerde de zaten önemli bir olay meydana gelmemişti. Vatandaşlarımız demokratik olgunluk içerisinde tercihlerini kullanıyorlar. Sandıklar kapanana kadar da herhangi olumsuz bir gelişme beklemiyoruz. İnşallah huzurlu bir şekilde halkoylamasını tamamlarız" dedi.