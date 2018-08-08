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08 Ağustos 2018 12:38

Bolu Valisi Aydın BAruş, yüzde 85’i tamamlanan Tekke Barajını ziyaret etti

Bolu Valisi Aydın Baruş, yüzde 85’i tamamlanan Tekke Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Bolu Valisi Aydın BAruş, yüzde 85’i tamamlanan Tekke Barajını ziyaret etti

08 Ağustos 2018 12:38


Bolu’nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Tekke Barajı’nda inşa devam ediyor. Yüzde 85’i tamamlanan 108 milyon TL proje bedelli Tekke Barajı sayesinde 155 bin 230 dekar alan sulanacak. Ayrıca baraj sayesinde Gerede ilçesine 6,43 hektar metreküp, Dörtdivan ilçesine ise 0,60 hektar metreküp içme suyu yıl boyunca temin edilecek.


Öte yandan inşaat çalışmalarının devam ettiği baraj, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından incelendi. Bolu merkez ilçeye bağlı köylere yapılan su depolarını, atık su kolektör hattını ve yol yapım çalışmalarını inceleyen Baruş’a, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, DSİ 53. Şube Müdür Vekili Kazım Doğru, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe İl Genel Meclis üyeleri ve yetkililer katıldı.


Baraj inşaatı hakkında DSİ 53. Şube Müdür Vekili Kazım Doğru’dan bilgiler alan Vali Baruş burada köylüler ile de sohbet edildi.


OE-İÇ)




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