Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, Bolu Dağı Polis Evi’nde ‘Bolu Dağı Kış Tedbirleri Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda iki ilin kış boyunca koordineli bir şekilde çalışması, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin kapanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. Düzenlenen toplantıya iki valisi ile birlikte, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri karayolları ile diğer kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Dağı D-100 Karayolu ve Otoyolu’nun kış koşullarında açık tutulması gerektiğini belirterek, “E-80 Otoyolu ve D-100 Karayolu ülkemizin ulaşım bakımından atardamarlarını oluşturan yollar olarak niteleyebiliriz. Ankara ve İstanbul arasında şehirlerarası ulaşımı sağlayan çok önemli arterler bunlar. Bu arterlerin kış koşullarında açık tutulması gerekiyor. Çünkü buralardaki bir tıkanma ulaşımda ciddi aksaklıklara, ekonomik ve sosyal kayıplara neden oluyor. Kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bu tür yoğun kar yağışlarında yollarda buzlanma neticesinde trafik kazaları oluşabiliyor” şeklinde konuştu.

Bolu Dağı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nu kullanacak olan tır sürücülerini tedbir almadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Baruş, “Sürücüler kış koşullarında hazırlıklı olarak yola çıksınlar. Kış lastikleri olmadan bu geçişleri kullanmasınlar. Çünkü özellikle Bolu Dağı çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu inişinde özellikle tır kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan tırların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar. Özellikle tır sürücüleri trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Araçlarında gerekli tertibatı bulundurmadan, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar” dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise, tır sürücülerini özellikle sol şeridi kullanmamaları yönünde uyararak şunları söyledi:

“D-100 Karayolumuz ve Ankara-İstanbul Otoyolumuz ülkemizin en önemli ana arteri. Buralarda kış artık kendini gösterdiği için biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle tır sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve tır sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor.”