Bolu'da, 12 Kasım Deprem Müzesi ziyaret edildi

Bolu'da, 12 Kasım 1999 depreminde yaşamını kaybeden 48 kişi '12 Kasım Deprem Müzesi'nde anıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “yata mimarinin önemini her zaman gündemimizde tutmalıyız” dedi.

12 Kasım 1999'da saat 18.57'de merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu'da 48 kişi yaşamını yitirirken, 353 kişi ise yaralandı. Depremin 19'uncu yıl dönümünde, Yaşamkent Mahallesi'nde oluşturulan, içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarının isimleri ve deprem sonrasını yansıtan fotoğrafların sergilendiği “12 Kasım Deprem Müzesi” ziyaret edildi.

Ziyarete, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, vatandaşlar ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

“Ülkemiz ve bölgemiz deprem riski taşıyor”

Deprem müzesi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Alaaddin Yılmaz, “Bölge olarak yaşadığımız depremler bir gerçeği de ortaya çıkardı. Ülkemiz ve bölgemiz deprem riski taşıyor. 1999 yılının toplumsal belleğimize acı hatıraları olarak kazınan iki tarih; 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde edindiğimiz tecrübeleri hatırlarımızdan bir an olsun çıkarmamalıyız. Bir deprem ülkesi olarak, depreme dayanıklılık standartlarına uygun yapılaşmanın ve yatay mimarinin önemini her zaman gündemimizde tutmalıyız. Bu acı kayıpları bir daha yaşamamak için yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmek, bilim ve teknolojiyi kullanarak her türlü tedbiri almak ve millet olarak deprem bilinci edinmek, bizlerin her şeyden önce vatandaşlık görevimiz” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ise, “Deprem doğada mutlaka olan ve olacak olan doğa olayı. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var, doğanın da bir hakkı var. gidip de doğanın ‘bana ait' dediği yere ev yapmamalıyız. Mesala derenin içine ev yaparsak sel onu alıp götürür. Heyelanın olduğu yere ev yaparsak onu götürür. Bilimin, tekniğin, teknolojinin söylediği yerlere müsade ettiği yerlere inşaat yapmak lazım. Bir de bu inşaatları çağın şartlarını kullanarak yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.