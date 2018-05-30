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30 Mayıs 2018 13:39

Bolu’da 15 kilo uyuşturucu ile yakalanan sanıktan ilginç savunma:

Bolu’da, eşi ve çocuklarının da olduğu otomobilde 15 kilo 396 gram uyuşturucu ile yakalanan Emrah Ö, “su tesisatçılığından para kazanamadım.

Bolu’da 15 kilo uyuşturucu ile yakalanan sanıktan ilginç savunma:

30 Mayıs 2018 13:39

Uyuşturucu işini bir kez yapıp yüklü para kazanacaktım” dedi.


Ocak ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ailesiyle birlikte TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücü Emrah Ö.’nün kullandığı otomobili durdurdu. Emrah Ö., eşi F.Ö. ve iki çocuğun bulunduğu otomobil, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine 43 paket halinde gizlenmiş 15 kilo 396 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 41 yaşındaki Emrah Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla hakkında 12 yıl hapis istemiyle dava açılan Emrah Ö., görülen ilk duruşmasında, su tesisatçılığı işinden para kazanamadığı ve biriken borçlarını ödemek için uyuşturucu satmaya başladığını söyledi.


"Su tesisatçılığı kazandırmayınca uyuşturucudan yüklü para kazanmak istedim"


Uyuşturucu maddeyi Diyarbakır’dan aldığını ve satmak için İstanbul’a götürdüğünü ifade eden Emrah Ö., “Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Ama, bir türlü para kazanamıyordum ve yüklü miktarda borç içerisine girdim. Arkadaşımdan emanet aldığım aracın gizli bölmelerine esrarları sakladım. Karımı ve çocuklarımı kesinlikle bu suça alet etmedim. Bu işe mecburen girdim. Başka türlü para kazanamayacaktım. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım” dedi.


Emrah Ö.’nün ifadesinin ardından mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.




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