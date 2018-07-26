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26 Temmuz 2018 17:11

Bolu’da 2 aracın alev alev yandığı tatbikat gerçeğini aratmadı

Bolu’da 4 gündür devam eden itfaiye ekiplerine yönelik eğitimlerin sonunda düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Bolu’da 2 aracın alev alev yandığı tatbikat gerçeğini aratmadı

26 Temmuz 2018 17:11

Alev alev yanan araçları söndüren ekipler, yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.


Konya İtfaiyesi tarafından Türkiye’nin farklı illerinde verilen itfaiye eğitimleri Bolu’da da gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süren eğitimlerde teorik olarak yanan binaya müdahale, yanan araca müdahale, trafik kazalarına müdahale gibi eğitimler verildi. 4. günün sonunda ise Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği alanda meydana gelen trafik kazasında iki araç alev alev yanmaya başlıyor. Alevlerle mücadele ederek söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bir yandan da araçlarda bulunan yaralıları kurtarıyor.


İtfaiye ekiplerinin sınırlarını zorladıkları ve gerçeğini aratmayan tatbikat sonunda ise Konya İtfaiyesi Eğitim Amiri Memiş Gezer, yapılan eğitim ve çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Türkiye’de görev yapan tüm itfaiyelere eğitim vermekten ve geliştirmekten mutlu olduğunu dile getiren Memiş, “Ben Memiş Gezer, Konya İtfaiyesi’nde Eğitim Amiri olarak görev yapıyorum. Bolu’ya da eğitime geldik. Bu 22. İlimiz. Burada 4 gün boyunca yangınlara müdahale esasları, yangınlara nasıl müdahale edilir, trafik kazalarına nasıl müdahale edilir, bunların eğitimlerini verdik. Bu eğitimin sonunda da bir tatbikat gerçekleştirdik. Arkadaşlarda gayet başarılıydı. Biz Türkiye’nin 22 iline eğitim verdik. İllere eğitim vererek değer katmayı seviyoruz. İtfaiyenin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.


Tatbikat, görevli personelin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




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