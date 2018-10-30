Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da, 3 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Oğlunu evde yalnız bırakan anne, gözyaşı dökerek “Ormana gidemez olsaydım” dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dodurga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Orakçı ve ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan Recep ve Gülsüm çiftinin oğlu Ferhat Orakçı, evin yandığını fark ederek hızla evden çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alev alev yanan ev söndürüldü. Dumandan etkilenen aile sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

“Ormana gidemez olsaydım”

Yangın sırasında eşiyle birlikte ormana gittiği öğrenilen Gülsüm Orakçı, komşuları ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ambulansa taşınmak için sedyeye konulan yaşlı kadın, ormana gittiğine isyan ederek, “Nereden gittim ben ormana, gidemez olsaydım” diyerek gözyaşı döktü.

Polis, çıplak yürümesine izin vermedi

Yangın sırasında evde uyuduğu için dışarıya pijamaları ve ayakkabısız çıkan Ferhat Orakçı, toprak yolda polis ve itfaiye ekiplerinin eşliğinde yürümeye çalıştığı sırada, polis yol üzerinde bulunan çizmeleri yerden alarak Ferhat Orakçı'ya giydirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.