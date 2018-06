Bolu’da 20 bin kişi birlikte iftar yaptı

Bolu’da, Bolu Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve adını ‘Gönül Sofrası’ verdiği iftar organizasyonu için gündüz saatlerinden itibaren kentin en işlek ve uzun caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ne binlerce masa kuruldu.

Tüm Bolu halkının davetli olduğu ve 20 bin kişinin beklendiği iftar organizasyonuna katılmak için saatlerce öncesinden gelen vatandaşlar yemeklerini almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

İftar öncesi açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Öncelikle İslam alemi için bu gecenin çok büyük önemi var. her kandili biz Bolu ile kucaklaşarak kutlamaya çalışıyoruz. Bugün ise Ramazan. Ramazan’ın son günlerine geldik. Bu gece hem şehrimizin güzel sesli hafızlarıyla hem Bolu halkıyla kucaklaşarak iftar açmak istiyoruz. Allah bu niyetimizi inşallah kabul eder. İnşallah İslam aleminin de rahat Ramazanlar yapacağı günlere bizi kavuşturur. Bolu halkına teşekkür ediyorum. Büyük bir izdiham halinde geldiler. Ben Bolu halkını her zaman takdir etmişimdir. Onlara her şey değer” dedi.

Başkan Yılmaz, iftara katılımla ilgili olarak da, “Biz 20 bin kişi üzerine çalışmıştık ama herhalde onu aşıyoruz” ifadelerini kullandı.

20 bin kişinin katıldığı iftar organizasyonu İl Müftüsü Orhan Genç’in yemek duasıyla sona erdi.