Bolu’da 20 dönümlük alana ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler’ bahçesi

Çalışma ile ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bitkilerin ilerleyen zamanda hastalıklar için kullanılacağını söyledi.

İyi Tarım’a yönelik ARGE çalışmaları ile Bolulu çiftçilere örnek olan Bolu Belediyesi, Berk köyünde 20 dönüm arazi üzerine ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ oluşturdu. Mart 2017 tarihinde başlayan proje kapsamında toplamda 10 bin fide lavanta, biberiye, kekik, nane, lavantin, ıtır bitkilerinin dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 18 ayın ardından dikilen fidelerin adaptasyon süreci ise başarıyla tamamlandı. ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler’ bahçesinde yetişen bitkilerin, ilaç yapımında kullanılması için ilerleyen zamanlarda çalışma başlatılacak.

Bahçe sayesinde Bolu çiftçisini daha karlı alanlara yöneltmek istediklerini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Öncelikle tabi Bolu coğrafyasında yetişebilecek aromatik bitkiler üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Eğer bu çalışmada başarılı olursak önderlik edeceğiz. Bu önderlik ile de Bolu çiftçisinin sadece patates ve buğday üretiminin yanında daha karlı olabileceği yönlere doğru yönlendirmek istiyoruz. Karpuz tarlamızda karpuz yetiştirmenizde buna yönelik bir çalışmaydı. Şu an karpuz konusunda çok başarılı bir olduğumuzun kanıtlamasını yaptık. Ama aromatik bitkiler konusu yeni daha. Önümüzdeki süreç içerisinde, aromatik bitkilerin yağları da çıkarılarak bunların hangi dermana iyi geldiğiyle ilgili çalışmayı da yapacağız. Bu konuda zaten başarılı olduğumuz özel sektör ve belediyelerdeki çalışan arkadaşlarımız da var, onlarla iletişim halindeyiz” dedi.

Ayrıca çalışma ile ülke geleceğine katkı saplamak istediklerine de dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Amacımız şu. Elimizde olan imkanları toplumumuzun daha iyi neticeye gidebilmesi, geleceğimiz ve sağlık açısından daha nasıl iyiye gidebiliriz çalışmalarını yapmak ve örnek olmaya çalışmak. İnşallah bu konularda başarılı oluruz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.