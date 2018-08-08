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08 Ağustos 2018 16:03

Bolu’da 20 dönümlük arazide ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ kuruldu

Bolu Belediyesi tarafından, 20 dönümlük arazi üzerine ‘ Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ kuruldu.

Bolu’da 20 dönümlük arazide ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ kuruldu

08 Ağustos 2018 16:03


İyi Tarım’a yönelik ARGE çalışmaları ile Bolulu çiftçilere örnek olan Bolu Belediyesi, Berk köyünde 20 dönüm arazi üzerine ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ oluşturdu. Mart 2017 tarihinde başlayan proje kapsamında toplamda 10 bin fide lavanta, biberiye, kekik, nane, lavantin, ıtır bitkilerinin dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 18 ayın ardından dikilen fidelerin adaptasyon süreci ise başarıyla tamamlandı.


Ülke içerisinde bitki türlerinin yaşamakta zorlandığını dile getiren Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, “Ülke florasında yetişen bitkilerin çeşitli baskılar altında. Birçok tür neslini devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmakta. Bu türleri koruma altına alarak ticari değerinin yüksek olduğunu çiftçimizle paylaşarak tıbbi aromatik bitki tarımını tanıtmayı amaçlıyoruz”dedi.




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