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20 Kasım 2017 18:48

Bolu’da 4 kilo reçine esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Bolu’da, Narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 300 bin lira olan reçine esrar maddesi ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Bolu’da 4 kilo reçine esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

20 Kasım 2017 18:48


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerinde TEM Otoyolu üzerinde N.T. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olduğu belirtilen 4 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü 46 yaşındaki N.T. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezevine gönderildi.




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