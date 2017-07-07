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07 Temmuz 2017 15:50

Bolu’da 44 çift özel günde evlendi

Bolu’da, özel bir tarihte evlenmek için günler öncesinden randevu alan 44 çift bugün dünya evine girdi.

Bolu’da 44 çift özel günde evlendi

07 Temmuz 2017 15:50


Bolu’da, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen 44 çift 07.07.2017 tarihinde evlenebilmek için günler öncesinden sıraya girdi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda en anlamlı ‘evet’lerini diyebilmek için randevu alan çiftlerin nikahları sabah saatlerinden itibaren kıyılmaya başlandı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftlerin bazılarının nikahını ise bizzat Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.


Evlenmek için özel bir günü özellikle seçtiklerini belirten çiftler, "hayatımızı birleştirirken güzel bir anımız olsun istedik" şeklinde konuştular.




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