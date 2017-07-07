Bolu’da 44 çift özel günde evlendi

Bolu’da, evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen 44 çift 07.07.2017 tarihinde evlenebilmek için günler öncesinden sıraya girdi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda en anlamlı ‘evet’lerini diyebilmek için randevu alan çiftlerin nikahları sabah saatlerinden itibaren kıyılmaya başlandı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftlerin bazılarının nikahını ise bizzat Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.

Evlenmek için özel bir günü özellikle seçtiklerini belirten çiftler, "hayatımızı birleştirirken güzel bir anımız olsun istedik" şeklinde konuştular.