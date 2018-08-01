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01 Ağustos 2018 17:42

Bolu’da 45 yıllık belediye binası törenle yıkıldı

Yeni hizmet binasına taşınan Bolu Belediyesi’nin 45 yıllık eski hizmet binası düzenlenen törenle yıkıldı.

Bolu’da 45 yıllık belediye binası törenle yıkıldı

01 Ağustos 2018 17:42


Yaklaşık 45 yıl boyunca Bolu Belediyesi’ne hizmet veren Bolu Belediyesi Hizmet Binası, yeni yapılan belediye hizmet binasının hizmete girmesinin ardından yıkıldı. Binanın yıkımı öncesinde kurban kesildi. Eski hizmet binasının yıkımını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da katıldı. Binanın yıkımını vatandaşlarla izleyen Başkan Yılmaz, yıkımın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Yapılan yıkımların ve çalışmaların neticesinde tarihi ve bugünü birleştireceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 45 yıllık bir bina bu. Tabi bu kadar uzun süre hizmet vermiş bir bina. Ön tarafında da bir nikah salonu vardı orayı yıktık ve Yıldırım Beyazıt Camimiz ortaya çıktı. Aşağı Taşhan ve Yukarı Taşhan ortaya çıktı ve Belediyemiz ile bütünleşti. Dolayısıyla tarihle günümüzü birleştirerek geleceğe doğru ışık tutmaya çalışıyoruz” dedi.




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