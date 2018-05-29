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29 Mayıs 2018 17:57

Bolu’da, 5 metreden düşen temizlik işçisi yaralandı

Bolu’da, temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Fatma Kaya, dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki duvardan düşerek yaralandı.

Bolu’da, 5 metreden düşen temizlik işçisi yaralandı

29 Mayıs 2018 17:57


Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Kaya (38), Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan yolları temizledikten sonra dinlenmek için 2 apartman arasında bulunan beton zemine oturdu. Kaya, tekrar ayağa kalkmak istediği sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten apartmanların arasında bulunan boşluğa düştü.


Uzun süre yardım isteyen Kaya’nın çığlıklarını duyan bir vatandaş durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kaya’yı düştüğü yerden çıkardı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan temizlik işçisi Fatma Kaya, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.


Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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