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01 Ağustos 2018 13:14

Bolu’da, 5 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Bolu’da, 5 yıl önce karıştığı bir kavgada bıçaklanarak öldürülen 1 çocuk babası Akın Yaman’ın katili, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bolu’da, 5 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

01 Ağustos 2018 13:14


Edinilen bilgiye göre Bolu’da 2013 yılında D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına giden 1 çocuk babası Akın Yaman(37), eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklanarak yaralandı. Aşırı derecede kan kaybeden Yaman, ambulansla kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Bolu İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 kişi gözaltına alınırken, Ü.A. isimli şahıs olaya yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Yaman’ı öldürdüğü iddia edilen ve olaydan sonra firar eden İsmail Altıntop’un (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.


5 yıl sonra yakalandı


Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 yıldır sürdürülen çalışmanın ardından, kaçak olan Altıntop’un Karamanlı Mahallesi’nde bir aracın içerisinde olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Altıntop, aracı içerisinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Altıntop, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce aralarında evrakta sahtecilik gibi suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlının emniyetteki ifadesinde, 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında kalarak saklandığını söylediği öğrenildi.




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