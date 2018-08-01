Bolu’da, 5 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre Bolu’da 2013 yılında D-100 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına giden 1 çocuk babası Akın Yaman(37), eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklanarak yaralandı. Aşırı derecede kan kaybeden Yaman, ambulansla kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Bolu İl emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 kişi gözaltına alınırken, Ü.A. isimli şahıs olaya yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Yaman’ı öldürdüğü iddia edilen ve olaydan sonra firar eden İsmail Altıntop’un (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.

5 yıl sonra yakalandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 yıldır sürdürülen çalışmanın ardından, kaçak olan Altıntop’un Karamanlı Mahallesi’nde bir aracın içerisinde olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Altıntop, aracı içerisinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Altıntop, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce aralarında evrakta sahtecilik gibi suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlının emniyetteki ifadesinde, 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında kalarak saklandığını söylediği öğrenildi.