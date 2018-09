Bolu'da, 6'ıncı Köroğlu Festivali başladı

Bolu'da 6.'sı düzenlenen Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı'nın da katılımıyla başladı.

Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Milli Takımı oyuncularının katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda yakılan festival ateşiyle başladı. Festival ateşinin yakılmasının ardından halkın da katılımıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde bando eşliğinde yürüyüş yapılarak Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'la fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Geniş güvenlik önleminin alındığı festival yürüyüşünde, Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Şaşmaz'ın etrafından etten duvar ördü.

Kent Meydanı'nda devam eden festivalde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun Köroğlu ile Türk dünyasıyla kucaklaşacağını belirterek, “Köroğlu yiğitliğin, mertliğin, dünyaya ortaya koyduğu bir değer. Türk milletinin kendisi aslında. Ezilenin yanında duran, ezene dik duran, adaleti temsil eden bir kahraman. Adriyatik'ten Çin seddine kadar Türk dünyasının ortak kahramanı. Bu kahramanla biz Türk dünyasıyla kucaklaşacağız. Türk dünyasının her ülkesiyle sıcakık içerisindeyiz. Her ülkede Köroğlu ile ilgili kardeşliğimiz sürüyor. En son Özbekistan'la irtibat kurduk. Özbekistan büyükelçisine teşekkür ediyoruz. Şu an Türk dünyasıyla kucaklaşacak bir parkı da inşa ediyoruz. Müşterek bir park. TÜRKSOY'la beraber yapıyoruz. Bu park şu an dünyada olan 8 tane Türk devleti, 8 tane de özerk cumhuriyet, yani 16 tane birimin tamamını bağrında barındıracak bir park. Bu parkla biz Türk dünyasıyla kucaklaşacağız” dedi.

Başkan Yılmaz'ın ardından konuşan Necati Şaşmaz, Alaaddin Yılmaz'ın Köroğlu filmi projesine destek olacağını ifade ederek, “Başkanım, Köroğlu projesinde yapımcı olur musun?” teklifinde bulununca büyük bir mutluluk duydum. İnşallah hayırlısıyla bunu neticelendirebiliriz. Güzel senaryolar yazıp buraya katılmış olan Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Makedonya ülkelerinde bunların yayınlarıyla ilgili hizmet etmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.