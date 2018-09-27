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Bolu'da 710 gram esrar ele geçirildi

Bolu’da Narkotik ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada 710 gram esrarla yakalanan A.

Bolu'da Narkotik ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada 710 gram esrarla yakalanan A.E., adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları uygulamada A.E. isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar'la arama yaptı. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 2 paket halinde 710 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.E., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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