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Bolu'da 745 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 745 şişe kaçak içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 745 şişe kaçak içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki taşındığı ihbarı üzerine TEM Otoyolu Yeniçağa gişelerinde seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan 745 adet sahte bandrollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak” suçundan arandığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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