Bolu’da, 7’inci Ulusal UMKE tatbikatı başladı

Geçtiğimiz günlerde Afrin’de bombalı tuzakla şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar’ın adının verildiği 7’inci Ulusal UMKE Tatbikatı, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi’nde başladı. Türkiye’nin 81 ilinden 500 UMKE personelinin katılacağı ve Pazar günü Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın da canlı olarak takip edeceği tatbikat için, katılımcılar Yeniçağa Gölü’nün çevresinde bulunan mesirelik alanda kamp çadırlarını kurdu.

Parçalanmış uçak ilgi gördü

Tatbikat için ilçenin yüksek bir kesimine yerleştirilen parçalanmış yolcu uçağı maketi büyük ilgi gördü. Pazar günü eş zamanlı olarak 500 personelin katılacağı UMKE tatbikatında, acil iniş yaparak yanan yolcu uçağına, trafik kazası, deprem, kimyasal, biyolojik, radtoaktif nükleer sızıntı olaylarına müdahale edilecek.

Tatbikatın ilk gününde açılışında konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, “Şehit Burak Tatar 7’inci Ulusal Tatbikatı’nın yanında 81 ilinden gelen UMKE gönüllülerinin bu işi aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı’nda Zeytin Dalı Harekatı’nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini, ülkemizde gerçekleşen depremlerde, afetlerde kendilerini hiçe sayarak çalıştığı dönemleri çok iyi biliyoruz” dedi.

Çağan, tatbikata katılacak UMKE personeline hitaben ise, “Tatbikat aslında sizin için çok kolay olacak. Bu tatbikatın hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini, yeni şeyler öğrenmemizi, bilgilerimizi pekiştirmemizi vesile olmasını diliyorum. Tatbikat boyunca da Allah kaza bela vermesin. Hepiniz çok çok dikkatli olun. Allah şimdiden yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.