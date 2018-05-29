Bolu’da, 800 öğrenciye Gıda Güvenirliği eğitimi

Bolu’da, uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan “Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek” hedefi doğrultusunda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Gıda Güvenilirliği eğitimleri düzenlendi.

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Ortaokulu, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu, Paşaköy İlk ve Ortaokulu, Koç Ortaokulu, Kültür İlkokulu, Milli Egemenlik İlkokulu ve 60. Yıl İlkokulunda 800 öğrenciye eğitim verilen eğitimde, “Güvenilir gıda nedir?” “Gıdaların muhafazasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?” Gıda satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?” gibi konular ele alındı.

Eğitimlerle ilgili açıklama yapan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, “Tüketilen gıdaların sağlık açısından uygun ve güvenilir olması çok önemli ve hayati bir husustur. Öğrencilerimizi bu kapsamda bilgilendirmek için bakanlığımızca planlanan gıda güvenliği eğiminin sağlıklı ve güvenli beslenmenize katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.