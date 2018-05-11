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11 Mayıs 2018 15:54

Bolu’da, ABD, İsrail ve Fransa’ya karşı protesto

Bolu’da, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı ve Fransa’da Kuran-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasının istenmesi yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Bolu’da, ABD, İsrail ve Fransa’ya karşı protesto

11 Mayıs 2018 15:54


Bolu’da, Cuma namazı çıkışında Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen Bolu İHH Şubesi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli’lerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayımlanan bildiriyi protesto etti.


İsrail, ABD ve Fransa aleyhine sloganların atıldığı protestoda grup adına konuşma yapan Bolu İHH Şube Başkanı Fethi Sarımsakcı, “İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz” dedi.


Sarımsakcı, Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğunu ifade ederek, “Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kuran-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir” şeklinde konuştu.




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