Bolu’da, Ahmet Türk hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşüne katılan Ahmet Türk hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski BBP İl Başkanı Mahmut Alan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ahmet Türk’ün 38 derece sıcaklıkta 17 kilometre yol yürüyerek sağlıklı olduğunu kanıtladığını ifade eden Alan şunları söyledi:

“Daha önce teröre yardım ve yataklıktan tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde adalet yürüyüşüne katılarak turp gibi olduğunu kanıtlamıştır. 38 derece sıcaklıkta 17 kilometre yürüyerek halkla resmen dalga geçmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin karar alındığı 34. Abant Platformu’nda ‘Demokrasinin Sorunu’ başlığı atılmıştı. Yani Türkiye demokrasinin önünde bir problemmiş gibi gösterilmiştir. O zaman bir araya gelen HDP, CHP, PKK’lı grup sözde adalet yürüyüşüyle HDP, CHP, PKK yine bir araya gelerek 15 Temmuz öncesi ülkeyi galeyana getirmek için sözde adalet yürüyüşü adı altında eylemlerini gerçekleştirmektedirler. Buradan vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Ahmet Türk hakkında yalan beyan ve teröre yardım ve yataklıktan suç duyurusunda bulunacağız. Ahmet Türk hasta olduğunu söyleyip 38 derece sıcaklıkta yürüyerek turp gibi olduğunu kanıtlamıştır. İnşallah bu ülkedeki hainleri toprağın altına gömeceğiz.”