Bolu'da alev alev yanan fabrika 6 saatte söndürülebildi

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikası alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda söndürülebildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı 15. kilometresi Dereceören köyü mevkiinde bulunan bulunan su dolum fabrikasının depo kısmında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle fabrikanın diğer kısımlarına sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 11 araç ve 41 personelle müdahale ettiği yangın sabah saat 07.30 sıralarında söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.