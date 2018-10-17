Bolu'da, ‘Anneler Üniversitede Projesi' protokolü imzalandı

Bolu'da, üniversiteye gidememiş anne ve anne adaylarına çeşitli konularda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde verilecek eğitim için ‘Anneler Üniversitede Projesi' protokolü imzalandı.

Bolu'da, liseyi bitirdikten sonra çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş anne ve anne adaylarının eğitileceği ‘Anneler Üniversitede Projesi' için Bolu Belediye Başkanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Gerçekleşen protokol imza törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Gör. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ile projeye destek verenler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından projeyle ilgili bilgi veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, projenin sloganının bilinçli anneden sağlıklı topluma olduğunu belirterek, “Annelere ve adaylara hayatlarında da faydalı olacak, çocuklarının eğitiminde faydalı olacak bazı bilgiler de aktaralım istedik. Bu noktada, bir eğitim kadromuz var. Keza bu projede eğitimci olarak kendim de yer alıyorum. Benim anlatacağım konu da gıda güvenliği üzerine olacak. Burada stresle baş etme var, aile içi şiddeti önleme ile ilgili konular var, zamanı kullanma ile ilgili konular var, sağlığı koruma ilgili var, para ile ilgili konu var, birçok konu var. Bir çok yönlü eğitimler var ve uzman kişiler tarafından eğitim verilecek” dedi.