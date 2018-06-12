Bolu’da, bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Bolu Belediyesi, özel halk otobüslerinin üç günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz 15-17 Haziran tarihleri arasında halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımız, üç günlük Ramazan Bayramı boyunca mesire alanları hariç tüm güzergahlarda ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilirler” ifadelerine yer verildi.