Bolu’da, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı

Bolu’da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il merkezinde faaliyet gösteren pastane, yufkacı ve fırınlar Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetledi.

Ekipler, özellikle bayramlık tatlı, şeker ve yufka gibi unlu mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelerde, ruhsat, genel temizlik, gıdaların üretim ve saklama koşullarına uygunluğu ve çalışan hijyeni gibi konularda denetim yaparak, eksiklik veya kusur tespit ettiği iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Denetimler esnasında bayram alışverişi yapan vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.