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18 Ağustos 2018 09:19

Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu artıyor

Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu artıyor

18 Ağustos 2018 09:19


Kurban Bayramı nedeniyle dün mesai bitiminin ardından gece saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı ve Gerede ilçesi mevkiileri Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.


Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü, zaman zaman yağan yağmur nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.




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