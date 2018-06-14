Bolu’da, bayram trafiği yoğunluğu

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle gece ve sabah saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik yoğunluğuna neden oldular.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanırken, otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tatil nedeniyle trafikte yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda günler öncesinden tedbirlere başladı. Ekipler, sürücüleri birebir uyarılarda bulunurken, otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Tatilciler havaların da sıcak olması nedeniyle otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde mola veriyor. Bazı tatilciler ise, tesislerin etrafında bulunan gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ediyor.

Dinlenme tesisinde mola veren bir tatilci, gece saatlerinde yola çıktıklarını belirterek, trafiğin yoğun olduğunu ve saatlerdir trafikte olduklarını söyledi.