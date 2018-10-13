Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu'da, sabah saatlerinde 30 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent merkezinde 30 adrese yapılan operasyonlarda, hırsızlık, gasp, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişinin arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu öğrenildi.