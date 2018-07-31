Bolu’da çıkan yangın 2 ev ve 1 odunluğu kül etti

Olay, Bolu’ya merkez ilçesine bağlı Tekke Dereköyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmet Ş. ve Mehmet Ş.’ye ait ahşap evde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın yakınında bulunan odunluk ve bir betonarme eve sıçradı. Bu sırada alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine yangına müdahaleye başlayan ekipler yangının büyümesi ile Tekke Baraj Şantiyesinde bağlı araçlar, Dörtdivan Orman İtfaiye, Bolu, Yeniçağa ve Gerede itfaiyelerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında yangın söndürülürken, olayda iki ev ve bir odunluk tamamen kullanılmaz hale geldi.