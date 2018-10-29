Bolu'da, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı, Demokrasi meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende halk oyunları gösterileri, öğrencilerin şiir okumaları ve 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerin ‘Vatan sana canım feda', ‘Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları eşliğinde yürüyüşü büyük alkış aldı.

Törende konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “Türkiye Cumhuriyet'inin Büyük Millet Meclisi'mizce ilan edildiği 29 Ekim 1923, milletimizin Anadolu topraklarındaki bin yıllık tarihihin dönüm noktasıdır. 1071 yılında atamız Alparslan'ın beyaz kefenini giyerek, ölüme meydan okuyarak ordusunu kumanda ettiği Malazgirt Meydan Savaşı'nda kazandığı kutlu zaferle milletimize açılan anadolu toprakları o günden beri bize yurt olmuştur” ifadelerini kullandı.